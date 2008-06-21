Начальная школа - детям, родителям, учителям

Сб, 2008-06-21 07:04 — Мария Алексеевн...

Nachalka.com - сообщество для людей от 6-и лет и старше, имеющих отношение к начальной школе.

Для детей это безопасная площадка, где можно узнавать что-то интересное, создавать что-то новое, играть в умные игры, общаться со сверстниками, участвовать в проектах и конкурсах.

Родителям интересно обменяться советами о воспитании детей, получить при необходимости консультацию учителей, узнать больше о своих собственных детях.

Учителям можно пообщаться друг с другом на "нейтральной территории". "Начальная школа" свободна от начальников всех рангов и калибров, от чинов и званий, кроме одного звания - учитель.

Этот сайт - открытый проект. Каким он станет - зависит от участников.

7 июня 2008 года Началка была зарегистрирована, а 15 июня - открылась для посетителей.

За это время в сообщество пришли и остались более 25000 участников. Спасибо всем за то, что мы вместе!

Работают сервисы, которые изначально были задуманы, участники предлагают все новые идеи, практика подсказывает пути их реализации. Все больше возможностей появляется для того, чтобы обеспечить сотрудничество.

В фотогалерее лежат иллюстрации к урокам для начальной школы. Бери и пользуйся!

В кинозале - коллекция мультиков и слайд-шоу, на которую с удовольствием ссылаются с родительских форумов и образовательных ресурсов, а также коллекция аудиоспектаклей и диафильмов, присланных детьми.

В библиотеке собрано около тысячи ссылок на разработки уроков для начальной школы, презентации, статьи, образовательные ресурсы.

Родилась и реализована идея тест-центра.

Созданы модули детского поиска и поиска для учителей. Вы еще не пробовали?

Работает форум, появились образовательные блоги и детские блоги. Надеемся, что со временим авторов станет больше, ведь это так здорово - делиться тем, что знаешь и умеешь сам!

Летом работают мастер-классы для учителей, а в учебное время мы проводим сетевые учебные проекты.